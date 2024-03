Grundstücks-Posse: Ärger um Neidstreifen

von Julia Schröter 21.03.2024 | 17:10 |

Rentner Günter Schumacher aus Rheinland-Pfalz muss zahlen, wenn er sein Haus-Grundstück betreten will. In Hamm an der Sieg sorgt ein sogenannter “Neidstreifen“ für mächtig Ärger.