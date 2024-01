Der Fall Heike Kötting

von Michael Schürger 17.01.2024 | 17:10 |

Heike Kötting wurde 1991 in Dortmund in ihrem Haus erstochen. Jahre tappt die Polizei im Dunkeln. Bis jetzt: Am Montag soll ein 60 jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden sein, doch die Beweise sprechen für einen Mittäter.