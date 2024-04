AfD-Landesparteitag in Jüterbog

von N. Albrecht / J. Meier 06.04.2024 | 19:00 |

Im September findet die Landtagswahl in Brandenburg statt. Wofür die AfD steht, hat die Partei in Jüterbog klargestellt: Unter anderem werden Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt.