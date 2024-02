Bio-Lebensmittel wieder beliebter

von P. Neubauer / A. Poel 13.02.2024 | 19:00 |

In Deutschland ist die Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln wieder gewachsen. Bio-Händler auf der größten Fachmesse in Nürnberg schauen zuversichtlich in die Zukunft der Branche.