Klimaneutrales Stadtviertel in Freiburg

von Dorothea Dörner 27.02.2024 | 19:00 |

Wohnraum ist in Deutschland und vor allem in den Städten knapp. In Freiburg soll nun ein klimaneutrales Viertel entstehen, die Hälfte der Wohnungen sollen sozial gefördert werden.