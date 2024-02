Scholz lobt Proteste gegen Rechtsextremismus

von F. Buchwald / I. Trams 05.02.2024 | 19:00 |

"Rassistische Ideologie" habe keinen Platz in Deutschland, so der Kanzler. Gemeinsam mit Integrations-Staatsministerin Alabali-Radovan hat er Migrantenverbände in Berlin getroffen.