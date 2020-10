Friedensnobelpreis 2020 für WFP

"Tausende von meinen Kollegen riskieren in sehr gefährlichen Ländern ihr Leben", sagt Bettina Lüscher vom Welternährungsprogramm. Millionen Menschen leiden an Hunger, die meisten in Kriegsgebieten. Corona und der Klimawandel verschärfen die Situation.

