Lüddemann: „Entlassung war angemessen.“

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Magdeburg begrüßt die Entlassung von CDU Innenminister Stahlknecht. In Corona-Zeiten gebe es wichtigere Themen als die Erhöhung der Rundfunk-Beiträge um 0,86 Cent, so Lüddemann.

