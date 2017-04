Nachrichten | heute-journal - BVB: Habgier als Tatmotiv

„Das haben wir auch noch nicht erlebt, dass ein Anschlag zu dem wir ermitteln sich dann so entwickelt und am Ende sich als so eine perfide Form von Manipulation von Börsenkursen herausstellt.“ Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamts zur aktuellen Lage.