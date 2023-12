Hochwasser: Niedersachsen besonders betroffen

von Clemens Altmann 29.12.2023 | 22:00 |

Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt bedrohlich. Bei Verden an der Aller kann das Wasser nicht mehr in die Weser abfließen - und überflutet deshalb die Verdener Altstadt.