Nachrichten | heute journal - "Ich setze auf praktische Lösungen"

Sollten Flüchtlinge, die in Deutschland derzeit nur geduldet sind, über einen so genannten "Spurwechsel" einen Weg in die deutsche Gesellschaft finden, oder wäre das ein falscher Anreiz? Bundesarbeitsminister Heil zum künftigen Einwanderungsgesetz.