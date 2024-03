Notendruck schon bei Berliner Grundschülern

von Stephanie Gargosch / Lisa Beusch 21.03.2024 | 21:45 |

Wer in Berlin von der Grundschule auf das Gymnasium wechseln möchte, muss oft einen sehr hohen Notendurchschnitt haben. So beginnt der Lerndruck schon in den ersten Klassen.