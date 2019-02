Nachrichten | heute journal - Hohe Sicherheit für Gläubige

Unter dem Motto "Du siehst mich" ist der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg eröffnet worden. Rund 6000 Polizisten sind im Einsatz. Am Donnerstag werden der Ex-US-Präsident Obama und Merkel am Brandenburger Tor erwartet.