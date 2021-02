Rosenmontag in Corona-Zeiten

von Dorthe Ferber

Leere Straßen an Rosenmontag. Die großen Umzüge in den rheinischen Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz fallen dieses Jahr wegen der Corona-Krise aus. Einzige Ausnahme: In Düsseldorf durften einige Mottowagen durch die Innenstadt fahren.