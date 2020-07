Der aus:blick in die kommende Woche

von Jörg Bill

Nächste Woche steht vor allem der Wiederaufbauplan der EU im Fokus: Am Montag beim Treffen zwischen Merkel und dem italienischen Regierungschef sowie am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. Außerdem wird in Thüringen das Urteil zum Paritätsgesetz gefällt.