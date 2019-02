Nachrichten | heute journal - Köln feiert Offenbach

Er gilt als Genie der Leichtigkeit: Jacques, eigentlich Jakob, Offenbach, der vor 200 Jahren in Köln geboren wurde. Seine Welterfolge feierte der Erfinder der Operette in Paris. Köln ehrt den ‚verlorenen‘ Sohn 2019 mit einem Kulturprojekt: Yes, we Can …