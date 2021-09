"War klar, wohin die Reise geht"

In den USA sei man verwundert über die Reaktion Europas nach dem U-Boot-Deal: Biden habe eine klare Haltung zu China, so USA-Korrespondent Elmar Theveßen. Aus Brüssel wolle man handfeste Signale senden, so EU-Korrespondent Florian Neuhann.

3 min 3 min 21.09.2021 21.09.2021 Video herunterladen