Die deutsche Leiche vom Titicaca-See

von Sascha Lapp und David Sarno

2008 verschwindet die 59-jährige Aune H.aus Karlsruhe während eines Aufenthalts in Südamerika. Von hier aus unterstützte sie Hilfsprogramme in Peru. Nachdem am Ufer des Titicaca-Sees eine Frau tot aufgefunden, gibt es schlimme Befürchtungen.