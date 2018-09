Nachrichten | heute - Zugunglück in Bulgarien

In Bulgarien sind bei einer Explosion in einem Güterzug mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 wurden verletzt. Der mit Gastanks beladene Zug sei entgleist, teilte die Polizei mit. Dabei seien zwei der 24 Tanks in die Luft geflogen.