Es sei ungeheuerlich, dass der Präsident des Verfassungsschutzes mit seinen Zweifeln an der Echtheit der Informationen über die Vorfälle in Chemnitz in solcher Form an die Öffentlichkeit gehe. Damit nehme er eine Rolle ein, die ihm nicht zustehe, so Dreyer. Sie halte es für wichtig, dass Maaßen sich jetzt vor dem Innenausschuss verantworten müsse.