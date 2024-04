Pharmakonzern Eli Lilly baut Fabrik in Alzey

von Anselm Stern 08.04.2024 | 12:35 |

In Rheinland-Pfalz lässt sich ein weiterer Pharmakonzern nieder. Eli Lilly will in Alzey mit seiner neuen Fabrik 1.000 Arbeitsstellen schaffen. Subventionen sind nicht nötig.