Nachrichten | heute - Die "Euthanasie"-Kinder

Zehntausende Menschen mit Behinderung haben die Nazis im Rahmen ihres "Euthanasie"-Programms ermordet. So auch in Waldniel an der holländischen Grenze. Erstmals rückte der Bundestag am Holocaust-Gedenktag die Opfer der NS-"Euthanasie"-Morde ins Zentrum.