Nach umstrittenem Agenten-Gesetz : Zehntausende in Georgien auf der Straße

18.04.2024 | 08:48 |

Trotz erneuter Proteste hält die Regierung in Georgien an ihrem umstrittenen Gesetz für verschärfte Auflagen für NGOs fest. Am Abend demonstrierten rund 20.000 Menschen in Tiflis.