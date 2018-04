Nachrichten | heute - Einsatz gegen Schleuserkriminalität

Europa will in der Flüchtlingskrise gemeinsam mit afrikanischen Staaten gegen Schleuserkriminalität vorgehen. Kanzlerin Merkel kündigte bei einem Gipfel in Paris zudem an, die UN-Flüchtlingshilfe in Libyen stärker unterstützen zu wollen.