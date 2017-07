Nachrichten | heute - Als Götze Deutschland zum Titel schoss

Gänsehaut pur - auch drei Jahre danach: Am 13. Juli 2014 trifft Mario Götze nach Flanke von André Schürrle zum 1:0 gegen Argentinien - und schießt Deutschland so zum WM-Titel. Ob Deutschland den Titel verteidigen kann, sehen Sie nächstes Jahr live in ARD …