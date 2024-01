Vorfall in Flüchtlingsunterkunft : Guineer nach Polizeieinsatz gestorben

07.01.2024 | 11:57 |

In Mülheim an der Ruhr ist ein 26-jähriger Guineer nach einem Polizeieinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft verstorben. Die Polizei Bochum nimmt Ermittlungen zur Todesursache auf.