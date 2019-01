Nachrichten | heute - „Irma“: 170.000 Häuser ohne Strom

Schon vor dem Eintreffen von „Irma“ haben heftige Sturmböen an der Inselkette Florida Keys Hurrikanstärke erreicht. In mindestens 170.000 Wohnhäusern und Geschäften ist der Strom ausgefallen. Hunderttausende Menschen haben sich in Sicherheit gebracht.