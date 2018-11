Nachrichten | heute - Lieber "ein Stück Salami" als Schokolade

Bürger fragen kurz und knapp, Kanzlerin Angela Merkel antwortet. Was einen Jungen bewegt: Wie viel Schokolade isst man so als Bundeskanzlerin? Die Antwort: Gar nicht so viel - dafür aber gerne mal "ein Stück Salami".