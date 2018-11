Nachrichten | heute - "Immer auch die Anderen mitdenken"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in der Generaldebatte besorgt über den Zustand des Multilateralismus in der Welt geäußert. Es komme auf jedes Land an. "Deutsches Interesse heißt, immer auch die anderen mitzudenken", sagte Merkel.