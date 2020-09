Die Kunst des Miteinander-Redens

Ihr Kerngedanke: Wahrheit beginnt immer zu zweit. In Zeiten des kommunikativen Klimawandels empfehlen sie einen "Wandel durch Annäherung". Was die Kommunikationsprofis damit meinen? Ganz einfach: Zuhören. Luft holen. Abwarten. Ein Minimum an Wertschätzung für die andere Position entwickeln. Gespräche suchen. Kompromisse finden. Wichtig sei, nicht die andere Person zu diffamieren, sondern die gegnerische Position offen zu kritisieren.