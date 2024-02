Ankündigung von Sprecherin : Nawalny-Beerdigung am Freitag

28.02.2024 | 12:21 |

Der in einer Strafkolonie gestorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny soll am Freitag laut seinem Team in Moskau beigesetzt werden. Seine Witwe hält zuvor im Europaparlament eine Rede.