Nachrichten | heute - "Wir sind von falschen Tatsachen ausgegangen"

Die Stadt Gelsenkirchen habe vieles getan, um die schlechte Luft in den Griff zu bekommen, erklärt die Leiterin des Referats Verkehr, Bettina Lenort, im ZDF-Interview. Was in die Quere gekommen sei, seien manipulierte Abgaswerte der Autohersteller.