"Ich finde das Vorgehen von Herrn Maaßen unsäglich und ich finde auch unsäglich, dass er noch im Amt ist. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die SPD ganz klar den Rücktritt von Herrn Maaßen fordern müsste, ich gehe sogar so weit, dass man den Verbleib von Horst Seehofer im Amt infrage stellen kann. Wir sind hier in einer Glaubwürdigkeitsfrage angelangt und ich wiederhole das gerne: Rücktritt von Herrn Maaßen ist für mich unausweichlich. Auch wenn das bedeuten sollte, dass die SPD in der Konsequenz die Große Koalition verlassen müsste", sagt Florian Post (SPD).