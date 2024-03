Angeschlagene Gesundheit : Papst sagt Teilnahme an Kreuzwegprozession ab

29.03.2024 | 22:30 |

Papst Franziskus hat kurzfristig seine Teilnahme an der Kreuzwegprozession am Kolosseum in Rom abgesagt. Als Grund nennt der Vatikan die angeschlagene Gesundheit des Papstes.