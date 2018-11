Nachrichten | heute - "Zentrales innenpolitisches Thema ist Migration"

Politikwissenschaftler Werner Patzelt spricht über die anstehende Wahl für den CDU-Parteivorsitz. Er erklärt, welche Auswirkungen der Wechsel an der Parteispitze in Bezug auf das Wählerverhalten in Ostdeutschland hat.