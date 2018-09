Nachrichten | heute - Merkel: Kein einseitiges Vorgehen in Flüchtlingsfrage

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will bis Ende Juni eine Lösung im Asylstreit mit der CSU finden. Deutsche und europäische Interessen müssten in Einklang gebracht werden, sagte Merkel nach Beratungen der Parteigremien bei einer Pressekonferenz in Berlin.