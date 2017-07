Nachrichten | heute - Heftige Gewitter richten Schäden an

Heftige Gewitter mit starkem Regen, Sturm, Hagel und Blitzeinschlägen haben über Deutschland getobt. Eine 51 Jahre alte Frau wurde in Dortmund unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später in einem …