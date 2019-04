Nachrichten | heute - Endspurt im US-Wahlkampf

Sechs Tage vor der US-Wahl gehen die Kandidaten in den Wahlkampf-Endspurt: Clinton machte in Florida noch einmal Trumps Umgang mit Frauen zum Thema. Dagegen setzte Trump bei Auftritten in Pennsylvania und Wisconsin verstärkt auf Sachthemen wie die …