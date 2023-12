Traditioneller Weihnachtssegen : "Urbi et Orbi": Papst mahnt zu Frieden

25.12.2023 | 17:47 |

Vor Zehntausenden Gläubigen hat Papst Franziskus am Montagmittag den Segen "Urbi et Orbi" gespendet. Er mahnte zu Frieden und erinnerte an aktuelle Kriege und Konflikte.