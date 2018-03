Nachrichten - Bundeskanzler Ludwig Erhard (1963 - 1966) (2/8)

Auf Adenauer folgte der langjährige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ins Amt des Bundeskanzlers, hier auf einem Bild von 1963 in typischer Pose. Erhards Amtszeit endete nach drei Jahren wegen Auseinderandersetzungen in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen. Wichtige Stichworte: Wirtschaftswunder, "Wohlstand für alle", engere Bindung an die USA, Aussöhnung mit Israel.