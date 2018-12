Die bisherigen CDU-Vorsitzenden

Nachrichten - Angela Merkel (April 2000 bis Dezember 2018) (7/7)

Nach dem Rücktritt Schäubles begann hinter den Kulissen ein Macht- und Ränkespiel, in dem sich unter anderem Volker Rühe und Jürgen Rüttgers Chancen auf den Parteivorsitz ausrechneten. Das Rennen machte letztlich aber klar die damalige Generalsekretärin Angela Merkel, die vor allem die CDU-Basis auf ihre Seite zog. Als erste Frau an der Parteispitze prägte sie mehr als 18 Jahre lang die CDU und führte sie im November 2005 zurück an die Regierung.