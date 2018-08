Nachrichten - Eine amerikanische Karriere (3/10)

Geboren wurde Robert Anthony De Niro Jr. 1943 in New York. Die Mutter schreibt, der Vater ist Künstler. Robert De Niro will Schauspieler werden. Er nimmt Unterricht, tingelt durch Provinztheater und geht zu allen offenen Castings: "Ich hatte nicht mal einen Agenten." Szene aus dem Film "Es war einmal in Amerika" (1984).