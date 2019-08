Nachrichten - Tausende polnische Juden ermordet (8/10)

Von Anfang an drangsalieren die Besatzer die jüdische Bevölkerung. Juden müssen sogenannte Judensterne tragen und werden später in großen Ghettos zusammengepfercht, etwa in Warschau. Allein 1939 werden 7.000 polnische Juden ermordet.