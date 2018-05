Nachrichten - Michael Schulte (2/6)

Einfach ein guter Popsong! Michael Schulte, Drittplatzierter der Castingshow "The Voice of Germany", hat etwas sehr berührendes. Sensibel, einfühlsam, ein bisschen kitschig und nicht gerade innovativ. Aber seine Ballade "You let me walk alone" ist eingängig und einfach schön. Könnte es weit schaffen!