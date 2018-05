Die schönsten royalen Hochzeiten des Jahrtausends

Nachrichten - Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill im Glück (1/10)

Prinzessin Madeleine hat in Chris O'Neill den Mann fürs Leben gefunden. Am 8. Juni 2013 gaben sich die beiden in Stockholm bei einem Gottesdienst in der Schlosskapelle das Ja-Wort. Es folgten eine Kutschfahrt und eine Bootstour, bevor ein glanzvolles Bankett auf Schloss Drottningholm den Hochzeitstag abrundete.