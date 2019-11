Ikone des Rock: Tina Turner hat viele Turbulenzen in ihrem Leben erfahren - jetzt wird sie 80 Jahre alt.

Quelle: dpa

Geboren wird sie als Anna Mae Bullock: am 26. November 1939, im amerikanischen Süden - in Nutbush, Tennessee. Ihre Welt ist geprägt von Rassismus und Rassentrennung. Wer sich nicht an die Regeln hält, bringt sein Leben in Gefahr. Immer wieder gibt es Fälle von Lynchjustiz: Schwarze werden ermordet, ihre Leichen öffentlich zur Schau gestellt - und die Polizei schaut weg. Die Gewalt und die Vorurteile jener Zeit hätten sie eiserne Disziplin gelehrt, sagt Tina Turner heute über ihre Kindheit.