Nach Schwächeanfall im heute journal: Gundula Gause wohlauf

Nach einem Schwächeanfall im ZDF heute journal am Montagabend geht es Gundula Gause wieder besser.

"Entwarnung. Bin wieder zu Hause. Ernsteres kann ausgeschlossen werden", mailte Gundula Gause heute Nacht um 1:01 Uhr an ihre Kolleginnen und Kollegen im ZDF heute journal

Exakt drei Stunden zuvor, um 22:01 Uhr, hatte sie wegen sichtlichen Unwohlseins am Montagabend die Co-Moderation des heute journals abbrechen müssen. Noch in der Nacht war sie in der Klinik durchgecheckt worden.