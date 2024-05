ADAC-Präsident kritisiert Debatte um E-Autos

ADAC-Präsident Christian Reinicke kritisiert anlässlich der Hauptversammlung des Clubs am Samstag in Bremen die polarisierende Debatte um ein mögliches Scheitern der Elektromobilität.

Reinicke: Verbrenner-Aus muss "technologieoffen" bleiben

Das Verbrenner-Aus beim Neuwagenverkauf ab 2035 in der Europäischen Union sei für den Verein gesetzt. "Aber es muss technologieoffen bleiben", sagte Reinicke. Wasserstoff, Brennstoffzelle oder E-Fuels dürften nicht ausgeschlossen werden. Es gebe eine Bestandsflotte von über 40 Millionen Benzin- und Dieselautos in Deutschland.

Bei der ADAC-Pannenhilfe "können wir auf absehbare Zeit keine E-Autos einflotten", sagte Weissenberger. Die Fahrzeuge seien mit 600 Kilogramm Zuladung an Werkzeug und Ausrüstung zu schwer dafür, "da geht uns die Reichweite in die Knie". Außerdem müssten die Pannenhelfer zur Not auch ein anderes Fahrzeug abschleppen können.