Adele in München: Was es zu den Konzerten zu wissen gilt

Adeles Konzert-Sommer findet in München statt: Zehn Konzerte am gleichen Ort, 740.000 Besucher, eine eigens für den Superstar gebaute Arena. Was Fans jetzt wissen müssen.

Sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt: Adele gibt im August mehrere Konzerte in München. Im Exklusiv-Interview spricht sie über die Zeit vor der Berühmtheit. 14.07.2024 | 3:04 min

München erlebt nach der EM und vor dem Oktoberfest ein weiteres Spektakel: Zwischen dem 2. und 31. August wird die britische Sängerin Adele an zehn Abenden in einer eigens für sie gebauten Arena in der Messestadt auftreten. Es sind ihre ersten Konzerte auf dem europäischen Festland seit 2016 - und die vorerst einzigen in Europa.

1. Warum eigentlich München?

Eigentlich waren keine Adele-Shows in Europa geplant, sagt ihr Manager Jonathan Dickins. Die Idee, dass in München eine Arena nur für sie gebaut werden sollte, habe Adeles Meinung geändert. In einem exklusiven ZDF-Interview spricht Adele von einer "einzigartigen, ehrlich gesagt seltsamen Idee".

Die Veranstalter haben München als perfekten Ort identifiziert: die Nähe zu Österreich , der Schweiz und Italien gilt als Pluspunkt. Außerdem seien Großveranstaltungen für die bayerische Landeshauptstadt Routine. Adele sagt, sie habe keine besondere Beziehung zu Deutschland , aber das könne sich ändern.

Ich bin sicher, dass ich in München Wurzeln schlagen werde, denn ich werde dort für eine schrecklich lange Zeit sein. Also vielleicht wird daraus mein jährlicher Urlaub. Adele, Musikerin

2. Shows der Superlative - nachhaltig?

Laut Veranstaltern sind die Adele-Shows das "größte Einzelkonzert-Ereignis aller Zeiten". Das Gesamt-Areal in München ist so groß wie 60 Fußballfelder. "Das Ausmaß übersteigt alles bisher Dagewesene", so Konzert-Veranstalter Marek Lieberberg: "Ich habe das in mehr als 50 Jahren meiner Tätigkeit so noch nie erlebt."

Ich denke, das ist auch ökologisch sinnvoll, dass man an einem Ort ist und nicht immer wieder neu Hunderte von Trucks bewegt von einer zu einer anderen Stadt. Marek Lieberberg, Konzert-Veranstalter

Mit einem gigantischen LED-Screen versuchen die Veranstalter sogar, einen Weltrekord aufzustellen: Er soll der längste jemals bei einer Live-Show verendete Screen sein. Strittig bleibt aber, wie nachhaltig das Konzept ist. Nur für die Shows sind 75.000 Quadratmeter Fläche asphaltiert worden - nach dem Sommer wird der Asphalt wieder entfernt.

Adele, die Königin der Power-Balladen, meldet sich mit ihrem neuen Album "30" zurück. Es ist ein persönliches Werk, in dem sie von Sehnsucht, Liebe und Trennung singt. 03.05.2022 | 41:31 min

3. Wie Fans zu den Shows kommen

Neben der U-Bahn, die an den Konzerttagen einen erhöhten Takt fährt, werden Shuttlebusse zwischen dem Max-Weber-Platz und dem Messegelände in Riem eingerichtet.

Um die Anreise im ÖPNV zu entzerren, hoffen die Veranstalter, dass Fans schon Stunden vor den Shows zum Messegelände kommen. Rund um die Arena ist dort eine Adele-Erlebniswelt aufgebaut - mit Getränken, Essen und einer Adele-Coverband.

4. Kritik an Ticketpreisen

Wenn man ein Stadion baut in dieser Dimension und eine Künstlerin wie Adele nach München holt, dann reden wir von dreistelligen Millionenbeträgen. Klarerweise spiegelt sich das wider im Ticketpreis. Klaus Leutgeb, Co-Veranstalter

Für die Tickets mussten Fans tief in die Tasche greifen: Stehplätze direkt vor der Bühne kosteten 419,90 Euro, für die besten Sitzplätze wurden 399 Euro aufgerufen. Obwohl es auch Tickets für knapp 80 Euro gab, kritisierten viele Fans im Netz die Preise.

Wenn die großen Stars auf Tour gehen, ist der Kampf um die Tickets vorprogrammiert – und das trotz teurer Ticketpreise. Ein Grund: Die Dominanz der Ticketverkäufer. 18.07.2024 | 16:44 min

5. Wie München profitiert

Die Stadt München beteiligt sich nicht an den Kosten. Da rund 80 Prozent der Adele-Fans aus dem Ausland anreisen werden, verspricht man sich aber im Rathaus von der Konzertreihe eine Goldgrube. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner geht von 560 Millionen Euro Einnahmen aus - in der Gastronomie, in Hotels, im ÖPNV und durch die Miete des Messegeländes.

6. München als letzte Chance

Wer Adele sehen möchte, hat in München erstmal die letzte Chance.

Mein Speicher ist im Moment ziemlich leer. Adele, Sängerin