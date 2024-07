Tickets für Mega-Events: Wie der Schwarzmarkt funktioniert

"How much one Ticket?", "You have one Ticket or three Tickets"? "400, one Ticket!" - Schon am Ausgang des S-Bahnhofs vor dem Frankfurter Waldstadion fühlt man sich in einen Basar hineinversetzt. Es ist das EM -Endrundenspiel zwischen Portugal und Slowenien und ähnlich wie auf anderen Mega-Events, etwa bei der Konzerttour von US-Popstar Taylor Swift, strömt bereits zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn eine Meute aus feierlustigen Fans und Schaulustigen aus den überfüllten Bussen und Bahnen in Richtung der Stadiontore.